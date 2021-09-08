中華信評持續15年追蹤台灣信用實力前50大企業，公布2021年整體EBITDA（稅前息前折舊攤提前利潤）與EBITDA利潤率均位於有史以來最高水準。中華信評企業評等部副總經理蕭黎明7日指出，在所有關鍵產業都面臨供給吃緊、或供給不足的同時，台灣強勁的出口讓大型企業2021年的獲利能力普遍改善。

中華信評的台灣前50大企業有近半數是科技公司，其次為大宗化學品。中華信評估測，2021年前50大企業EBITDA將較去年同期成長16.6％；平均EBITDA利潤率可能從2020年15.1％提升至2021年16.2％。

中華信評分析師許智清指出，全球經濟出現波動且貿易面臨逆風形勢，台灣領先企業2020年的財務表現卻出人意料地增強，預計未來一年台灣企業的信用結構實力可進一步提升，50大優質企業整體EBITDA居於高水位的情況將持續至2022年上半年。

中華信評指出，儘管對前50大企業個別基礎信用結構（SACP）的評估結果並沒有顯著的淨變動，但近12個月來，主要企業部門的平均信用品質已略為提升，主因在各企業激增的現金流量，相當程度滿足當期的投資與股利支出。中華信評今年調降八家企業SACP的評估結果，亦有九家企業的SACP獲得調升。

中華信評認為，台灣前50大企業在2020年與2021年上半年的表現，估計未來一年這些企業的表現仍將優於亞太區同業，尤其是科技公司。此外，中華信評預期，疫苗接種速度加快以及對疫情控制的持續警戒，應可防止台灣的確診數回升。

(時報資訊)