台灣製造業在新冠疫情中，展現超強實力。CRIF中華徵信所最新統計，2020年台灣製造業平均毛利率、營業利益率及純益率分別為10.2％，5.1％，8％，都創三年來新高，預計2021年該三項數據將能進一步走高到12.2％，6.7％，9.6％，創下2010年至今的12年新高。

就產業別來看，2020年毛利率前五大行業，CRIF中華徵信所指出，由光學及精密器械業以35.9％拔得頭籌，連續三年在毛利率項目稱霸；第二至第五名分別為農產品及食品業、機械設備業、橡塑膠製品業和紡織業。光學及精密器械業的2020年營業利益率，亦以19.6％位居製造業王座，並同為連續三年蟬聯王座。

雙兼台灣製造業和台股重心的資訊電子及通信器材業，2020年毛利率11.2％。CRIF中華徵信總編輯劉任表示，農產品及食品業、橡塑膠製品業、紡織業的毛利率分別為22.4％、18.7％、15.6％，遠勝於資訊業，「傳統製造業的表現突出，令人意外」。

CRIF中華徵信所7日公布2021年版「台灣工商業財務總分析」線上版調查統計，分析台灣製造業的平均毛利率、營業利益率及純益率。CRIF中華徵信所指出，若單獨看資訊電子及通信器材業旗下的16個子行業，2020年在毛利率、營業利益率及純益率的前三大子行業包括：半導體業（不包括IC設計業）、被動電子元件業、其他電子零組件業及印刷電路板業。其中，半導體業仍為台灣獲利最強製造業，觀察半導體業的獲利高峰可望出現在2023～2025年。

若拉長時間來看，製造業中的資訊電子及通信器材業，營業利益率連續三年走高，是中美貿易戰和新冠疫情下，全球供應鏈移轉的受惠者。另一方面，資訊電子及通信器材業的2020年純益率達8.6％，創下2006年以來的新高，劉任分析，資訊電子及通信器材業正處於獲利高峰，且尚未達到頂點，後續表現可期。

(時報資訊)