財政部7日發布8月進出口統計指出，受惠於5G新機行情與全球半導體晶片需求升溫，加上全球資通訊與傳產貨品庫存回補效應，我國8月出口規模達395.5億美元，再創歷年單月新高水準，出口年增率26.9％呈現強力擴張態勢，連14個月正成長。在旺季效應下，估計第四季有望見到單月出口突破400億美元大關。

展望今年9月出口態勢，財政部統計處長蔡美娜估計，出口規模約378～390億美元，年增率在23～27％之間，有望連15紅，主因國際半導體需求暢旺，如聯電與台積電晶圓代工報價皆提高，將推升出口值。她並說，去年下半年以來單月出口超過300億美元規模確立為新常態，此將延續到明年。

出口貨品方面，科技和傳產貨類齊揚，因全球生產活動加速復甦、新興科技與數位轉型商機持續延燒，加上5G新機熱銷、國際原物料價格維持高檔，帶動我國出口動能，電子零組件（152.2億美元）、資通訊產品（54億美元）、金屬製品（32.5億美元）、機械設備（25.1億美元）等四大項目，出口規模皆創下歷年單月新高紀錄，表現最亮眼，且單月出口年增率都約2～5成水準。

至於8月進口值360.8億美元為歷年單月新高，年增率46.3％，主要受惠農工原料、資本設備兩大引擎。農工原料進口規模高達251.2億美元創單月新高，占總進口值約七成，其中以電子零組件85.4億美元居冠，也是單月新高。

觀察今年第三、第四季出口，財政部表示，我國第三季出口規模有望挑戰1,174億元、年增約3成，第四季則可擴大到1,180億美元、年增約2成，雙雙再創單季新高水準。全年出口值可達4,424億美元，創下歷年新高水準，且全年出口成長率皆有望達28％以上，創近11年來最佳表現。

累計今年1～8月我出口、進口值分別為2,844.2億美元、2,432.1億美元，雙創歷年同期新高水準，今年1～8月我出口年增率30.9％續摘亞洲四小龍之冠。（相關新聞見A2）

(時報資訊)