人民幣國際化再下一城，本月6日，中國人民銀行（大陸央行）和印尼銀行宣布，正式啟動中印本幣貿易結算合作框架。這是繼越南、寮國、俄羅斯等9國之後，又一個與大陸建立雙邊本幣結算協議的「一帶一路」沿線國家，大陸本幣結算「朋友圈」已擴至10國。

本幣貿易結算是指採用出口國與進口國按協定的匯率（而非市場匯率）進行貿易結算，結算貨幣可以是出口國的，也可以是進口國的，而非第三方貨幣，比如中俄雙邊本幣貿易結算就是採用這種形式，主要希望擺脫對美元的過度依賴。

《上海證券報》引述人民銀行指稱，此舉是兩國央行深化貨幣金融合作的重要里程碑，有助於形成人民幣／印尼盧比直接報價，擴大兩國經貿往來中本幣使用，促進貿易投資便利化。

實際上，早在2018年，人民銀行與印尼銀行就已續簽雙邊本幣互換協定，協定規模為2000億元人民幣／440兆印尼盧比，協議有效期3年。植信投資首席經濟學家連平表示，中印本幣結算合作框架是兩國本幣互換協定的升級，使用本國貨幣直接進行商品與服務貿易結算，將有助於進一步降低兩國跨境支付結算成本與匯率風險，加快兩國經貿往來。

分析師表示，中國和印尼達成本幣結算協議，或將推動其他東協國家——包括馬來西亞、菲律賓等與中國進出口貿易和投資往來較多的夥伴在未來展開類似的本幣結算協議，深化人民幣在東協的跨境使用和結算功能，進一步增加人民幣在國際市場流動貿易的占比，推動人民幣國際化，此舉也可以降低東協國家對美元的依賴。

渣打銀行本月6日公布的一份研究報告顯示，評估人民幣全球使用情況的渣打人民幣環球指數（RGI）在5月至7月連續3個月上升，7月再創歷史新高，表明人民幣國際化步伐全面提速。報告還顯示，跨境人民幣結算持續擴大。

(時報資訊)