大陸海關總署7日公布最新統計，今年前8月進出口總值24.78兆元（人民幣，下同），年增率23.7％，比2019年同期增長22.8％。其中出口13.56兆元、年增率23.2％、若以美元計價，前8月出口年增率更擴大至33.7％。外媒引述部分專家表示，8月表現優於市場預期，但考慮到高基期與全球產業鏈逐步修復，大陸外貿第4季壓力仍大。
兩岸貿易前8月成長逾3成
兩岸進出口方面，據大陸海關總署數據顯示，前8月進出口貿易額合計2088.2億美元。其中台灣出口大陸1585億美元、年增31.3％；自大陸進口為503.2億美元、年增33.4％，觀察目前進出口的年增幅略低於大陸整體外貿增速。
在外貿夥伴方面，據中新經緯報導，前8月作為第三大交易國的中美貿易總值為3.05兆元、年增25.8％，占大陸外貿總值12.3％。其中對美出口2.29兆元、年增22.7％；自美國進口7524.2億元、年增36.5％，目前對美貿易順差1.54兆元。
一般貿易增長與比重雙升
與第一大交易夥伴的東協貿易部分，雙方總值3.59兆元，年增22.8％，占大陸外貿14.5％；歐盟則為第二大交易夥伴，雙邊貿易總值3.42兆元，增長22.1％、占比13.8％。
光大銀行分析師周茂華分析，8月外貿表現超出市場預期，反映全球需求仍處於擴張復甦，包含機電、高新技術、服裝、汽車等非必需商品出口強勁增長，抵消口罩等紡織品出口下滑影響。
在貿易方式上，大陸今年一般貿易進出口增長與比重雙升。前8個月一般貿易規模達15.36兆元、年增26.9％，占比62％，比去年同期提升1.6個百分點；加工貿易進出口為5.29兆元、年增13％、占比21.3％。
航運可能拖累第4季增速
展望第4季大陸外貿，市場專家看法不一。中海晟融首席經濟學家張一看好出口可保持高速成長與耶誕節行情，制約因素主要在航運能力；中原銀行首席經濟學家王軍則認為，由於高基期、全球產業鏈逐步修復等因素，第4季外貿壓力大，外貿增速回落的大態勢依然不變。
(時報資訊)