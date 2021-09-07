中國上市公司協會黨委書記、執行副會長柳磊7日表示，從今年半年報的情況來看，超過70％的非金融類上市公司較2020年上半年實現了淨利潤增長，上市公司業績已逐步回歸到疫情前的增長軌道。

大陸證券時報報導，柳磊進一步指出，值得關注的是非金融類上市公司當中淨利潤超過人民幣100億元的企業數量從去年同期的14家增長到今年的25家。上市公司正在積極發揮經濟穩定器的重要作用。

中證金融研究院副院長談從炎表示，今年上半年A股上市公司的營業收入、淨利潤分別年增26％、44％，科創板對硬科技企業的集聚效應進一步體現，創業板高新技術企業占比超過9成。投資者結構更加優化。

(時報資訊)