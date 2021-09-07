蘋果秋季發表會在即，去年受到新冠疫情衝擊，導致蘋果iPhone 12系列、Mac系列以及其他產品分成3個階段發表，今年5月底傳出全球晶圓代工龍頭台積電5奈米製程強效版製造的A15晶片已經大量拉貨，甚至在之後傳出蘋果拉貨9千萬片晶片，但供應鏈類股仍未見反應，讓市場持續觀望，蘋果會端出如何產品，讓消費者買單。然而，近年來大啖蘋果的紅色供應鏈，其中最受矚目的立訊，首度吃下iPhone 13高階機種訂單，創下陸廠里程碑，但高速增長的時代恐怕也告終。

蘋果目前最大代工廠鴻海，根據報導指出，目前仍握有75% 的 iPhone 13 代工訂單，其中高階 6.7 吋 iPhone 13 Pro Max依舊鴻海獨拿，但是立訊奪下3%訂單，已經是陸廠突破性表現。

紅色供應鏈襲擊台廠消息也是多年傳聞，但在2020年下半年出現變化。立訊在整合和碩、緯創原有iPhone在大陸組裝的資源、積極整併。iPhone第二大代工廠和碩，去年將旗下金屬機殼廠鎧勝私有化下市，今年1月和碩公告，鎧勝與立訊合資成立公司、位於江蘇鹽城的立鎧精密科技，立訊握有48%股權，拿下iPhone金屬機殼供應地位。至於iPhone第三大代工廠緯創，旗下緯創投資（江蘇）及緯新資通（昆山）股權，已交割給立訊，緯創也握有立訊股權。

這些廠區原本就經過蘋果認證，加上立訊積極拿下Airpods訂單，最終獲得蘋果青睞。

然而，蘋果供應鏈組裝廠，普遍面臨毛利率不高的問題，甚至虧損，這在過去和碩、緯創接單iPhone中低階機種，尤其明顯。去年立訊出面收購，讓台廠並順勢蘋果分散供應鏈的政策，前往印度、東南亞設廠之外，也轉型投資伺服器、電動車等領域擴展新業務。

據立訊日前公布2021年上半年財報來看，合併營收為481.47 億人民幣，年增 32.1%，淨利潤30.8 億人民幣，年增22%，但隨著晶片以及零組件缺料，導致成本上升等因素影響，立訊第2季毛利率從16.83% 下降至 15.7%。

據新浪科技報導，立訊目前營收貢獻產品最佳為消費性電子產品，達03.95 億人民幣，占整體營收84%，產品分別為：AirPods 、Apple Watch 、無線充電 、LCP 天線等產品，客戶包括蘋果、華為、SONY以及小米等廠商，但根據立訊過去大幅依賴蘋果訂單來看，蘋果占整體約90%，隨著傳出打入新款Apple Watch、iPhone 13，下半年成長預料會有增漲，且仍極度依賴蘋果。

從第二大客戶在2020年銷售額貢獻42.34 億元，僅占比4.68%，遠遠不及蘋果貢獻程度。蘋果與立訊合作深耕多年，但也不代表會一直持續下去。報導指出，以歐菲光來說，在被蘋果踢出供應鏈名單後，今年上半年淨利潤大減9成，雖然歐菲光對蘋果來說，無法與立訊比擬，但這也是許多台廠在打入蘋果供應鏈多年後，選擇另闢新營收來源的主要原因。

立訊目前主要業務仍是Airpods，市調機構Caanalys資料顯示，今年第二季AirPods出貨量年減25.7%，主要是TWS耳機競爭激烈，蘋果打算削減25%~30%產量，直接反應在立訊的營收。從立訊上半年財報顯示，營收很難再成長到60%之上，淨利潤也從2018、2019 年的64.16%、87%，降到不到1成。

至於市場常點名面臨衝擊的鴻海，董事長劉揚偉第二季法說就指出，鴻海累積50年的實力和門檻，是最大的競爭優勢，相信未來是經得起驗證與考驗，系統組裝是包含許多面向，這需要很多專業能力。至於鴻海，在劉揚偉執政時代，宣布投入電動車領域，所發起的電動車聯盟MIH也有眾多廠商宣布參與，近期收購旺宏「起家厝」6吋廠，跨入第三代半導體，鴻海積極轉型成績，仍有待市場觀察。

(時報資訊)

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