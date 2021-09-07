中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰7日表示，今年將存款利率自律上限改為在存款基準利率上加點確定，存款市場的競爭秩序顯著改善；7月活期與定期存款利率均較自律上限調整前的5月份下降，且中長期降幅更大。

他在大陸國新辦新聞記者會上並指出，7月金融機構活期存款和定期存款利率分別為0.32％和2.26％，分別較自律上限調整前的5月份持平和下降0.22個百分點。其中，三年期和五年期存款利率降幅更大，分別為0.41個百分點和0.42個百分點。

他表示，這些改革措施效果持續顯現，促進了貸款實際利率穩中有降。

孫國峰進一步指出，今年前七個月，貸款加權平均利率為5.07％，較上年同期下降0.08個百分點。其中，企業貸款加權平均利率為4.63％，較上年同期下降0.14個百分點。小微企業貸款利率降幅更大。

6月下旬，中國市場利率定價自律機制優化存款利率自律上限的確定方式，將原由存款基準利率一定倍數形成的存款利率自律上限，改為在存款基準利率基礎上加上一定基點確定。

新的存款利率自律上限實施後，存款利率自律上限「有升有降」，半年及以內的短端定期存款和大額存單利率的自律上限有所上升，一年以上的長端利率自律上限有所下降。

(時報資訊)