中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰稱，中國可能並不存在很大的基礎貨幣缺口；今後幾個月流動性供求將保持基本平衡，不會出現大的缺口和大的波動。

孫國峰表示，7月降準後金融機構運用釋放的長期資金歸還了一部分中期借貸便利（MLF），金融機構的流動性需求得到充分滿足。對於財政收支、政府債券發行繳款等因素對流動性產生的階段性擾動，人行有充足的工具予以平滑，完全可以保持流動性合理充裕。

他指出，近年來人行提高政策透明度等，通過言行一致的操作和預期管理穩定市場預期，有效降低金融機構的預防性流動性需求，使得維護貨幣市場平穩運行所需要的流動性總量持續下降，也就是說，在目前條件下可能不需要原來那麼多的流動性，就可以保持貨幣市場利率的平穩運行。

人行副行長潘功勝在同一場合表示，7月末社會融資規模存量和廣義貨幣M2餘額的年增速和疫情前大體相當，與名義GDP增速基本匹配。中國仍堅持實施穩健貨幣政策，仍然處在常態化貨幣政策區間；中國不搞大水漫灌，貨幣政策空間是比較大的。

下一步將實施好穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社融增速與名義GDP增速基本匹配；要搞好跨周期政策設計，統籌考慮今明兩年貨幣政策的銜接；在貨幣政策考慮上以我為主，增強貨幣政策的自主性。同時，在結構性貨幣政策上，加大對重點領域和薄弱環節的支持。

人行金融市場司司長鄒瀾則指出，下一步在金融促進共同富裕方面，還有很多工作需要進一步深入推進，比如堅持不搞「大水漫灌」，執行好貨幣政策，保持人民幣幣值穩定，這對促進共同富裕非常重要。

(時報資訊)