韓國電商龍頭Coupang酷澎7日宣布，在信義區開設台北市內第二個據點，為松山、大安、信義、中山與大同區內之消費者，提供生鮮雜貨最快10分鐘送達的急速到貨服務。

Coupang表示，將全力為台灣消費者提供獨一無二的消費體驗。著重在電子商務、倉儲配貨和物流方面的專業，並結合AI人工智慧和大數據等創新科技，將上千種的生鮮雜貨，包括如有機蔬菜與水果等生鮮食品、肉品、海鮮、調理食品等家用品隨點隨送，以最快、安全與划算的價格送到消費者手中。

Coupang是韓國電商龍頭，今年三月才在美國IPO，被譽為「韓國版的亞馬遜」。Coupang在韓國提供各種服務，包括當日和次日上午送達日用雜貨和一般商品，以及透過Coupang Eats運送熟食、Coupang Play提供線上串流直播。Coupang在首爾、洛杉磯、西雅圖、矽谷、新加坡、北京、上海、東京和台北設有據點。

Coupang酷澎股份有限公司創辦人兼執行長金範錫表示，對於在台灣看到的機會非常興奮，特別希望讓台灣消費者在網路購物時，不必在商品價格、商品品項或到貨時間之間取捨。他說，Coupang以消費者優先的策略和商業模式在韓國運作得非常成功，很期望為台灣消費者和其他市場帶來同樣頂級的服務。

Coupang酷澎於今年7月初在台上線，為台灣首家推出上千種商品、無低消、最快十分鐘送達、外送費均一價19元之生鮮雜貨外送平台。瞄準生鮮雜貨與高品質蔬菜水果之品類，先在台北市中山區和大同區展店，8月底將服務範圍進一步擴大至信義區、大安區、松山區。

Coupang酷澎台灣區總經理簡心縈則說，台灣擁有非常成熟的網購文化，但疫情迫使更多民眾重新考慮是不是該去超市或菜市場。事實上，根據經濟部數據，疫情之下，由於民眾不願意冒險外出購買日常用品，台灣零售業第二季網路銷售額較上年同期躍升近34％。專家分析預測，在民眾注重方便性和安全性之下，對未來網路購物的需求將持續高速成長，銷售額也亦會持續攀升。

(時報資訊)