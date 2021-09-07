資訊服務廠商精誠（6214）拓展雲端服務生態圈，旗下雲服務品牌GARAOTUS進軍香港，攜手香港在地合作夥伴，將GARAOTUS基因分析解決方案，導入香港中文大學生命科學相關的基因分析研究中，加速基因分析研究，有助於研發疾病預防與創新治療。精誠表示，未來GARAOTUS也計畫將此合作陸續複製到全球各醫療研究機構。

精誠集團雲平台架構長暨GARAOTUS負責人薛聖傑表示，疫情期間，醫學領域研究受到全世界矚目，而龐大基因分析，需要HPC（High Performance Computing）運算設備及整體解決方案，在生命科學、疾病預防及創新治療方面，重要性更舉足輕重。薛聖傑進一步解釋，任何頂尖的基礎科學研究，往往須先透過模型取得足夠數據及印證，才可轉化至臨床研究和應用。

薛聖傑表示，GARAOTUS攜手香港在地合作夥伴導入基因應用系統，透過HPC技術協助香港中文大學提升運算效能，大幅優化研究流程，並經過長時間的AI模型調整及訓練後，相信未來能在服務層應用，展現更強大的基因分析能力。而搭配GARAOTUS Cloud Platform簡易的操作介面，研究人員也能減少技術負擔，專心於議題研究，加速研究成果。

精誠今年積極在雲端佈局，第三季底推出全新的雲端服務平台，將提供80項自有雲端服務解決方案，以及AWS、Azure、GCP 3大公有雲與IBM、Oracle的企業雲服務，主要仍是代理經銷的方式讓客戶選用。商業模式則為訂閱制，期望藉此提高集團的經常性營收占比。

精誠上半年稅後淨利8.4億元，年增2.26％，每股稅後盈餘3.39元。惟第二季單季稅後淨利3.36億元，年減56％，單季每股盈餘1.36元。第二季營業利益成長表現穩健，惟財務利益較去年同期減少，主要是因為去年第二季金融市場大幅回升，導致去年同期有較高的單季財務投資評價利益。

展望接下來營運，第三季末精誠將推出全新雲端平台，將公有雲以及其他雲端產品整合起來，預期今年旗下雲服務的營收，將有望較去年同期成長四成，達占全集團總營收約兩成的目標，而第四季則是專案驗收認列的時期，預期第四季將有望成為全年營運高峰。

(時報資訊)

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