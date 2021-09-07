中國外交部7日宣布，中國國務委員兼外交部長王毅將於9月10至15日，正式訪問越南、柬埔寨、新加坡、南韓四國。王毅在越南期間，會與越南常務副總理范平明，共同主持中越雙邊合作指導委員會第十三次會議。

值得注意的是，美國國防部長奧斯汀、副總統賀錦麗，早前在不到一個月時間內，先後訪問新加坡及越南兩國。

王毅今次出訪的其餘國家，柬埔寨向來與中國關係親密，而南韓近年一直嘗試在中美之間平衡，態度與美國另一東亞盟友日本截然不同。

中國外交部發言人汪文斌7日在例行記者會上稱，越南、柬埔寨、新加坡、南韓都是中國近鄰和重要合作夥伴；面對新冠肺炎疫情，中國同周邊國家守望相助、共克時艱，走在全球抗疫和疫後復甦前列；王毅此訪充分體現了中方對同四國提升友好關係，深化互利合作的高度重視和真誠意願。

汪文斌表示，王毅訪問期間，會同各方深入戰略溝通，推動落實中國國家主席習近平同四國領導人達成的重要共識，以抗疫和發展合作為主線，促進中國構建新發展格局和各國發展戰略對接，深化「一帶一路」合作和人類命運共同體建設。

汪文斌強調，中方願同四國一道，推動雙邊關係不斷取得新的成果，共同捍衛多邊主義和國際公平正義，為促進地區乃至世界的和平穩定和繁榮發展注入更多正能量。

(時報資訊)