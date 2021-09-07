大陸老齡化加速，據統計，目前已有149市65歲及以上人口占比超過14％，進入深度老齡化，近半數城市集中於中西部地區。

據大陸第一財經報導，按國際通行劃分標準，當一個國家或地區65歲及以上人口占比超過7％時，意味著進入老齡化；達到14%％，為深度老齡化；超過20％，則進入超老齡化社會。目前大陸有149市進入深度老齡化。

從區域分布來看，這149城中，來自東部沿海地區的共41個，占27.5％；東北地區有36個，占24.2％；中西部地區有72個，占48.3％。總體上看，深度老齡化的城市集中在東北地區、中部地區、長三角、黃河中下游以及成渝城市群。　

從省份來看，149市分布在22個省份，其中有7個省份的深度老齡化城市達到或超過10個。其中，四川的深度老齡化城市達17個，數量位居第一。這主要是因為四川的地市州數量比較多，而地市的人口除了流向沿海發達地區外，近年來隨著省會成都的經濟快速發展，大量人口也流入成都。

長江中游的湖南、安徽、湖北也存在類似情況。比如中部的湖南和安徽共12個地市進入深度老齡化，湖北有9個。其中一大原因就是青壯年人口外流，勞動年齡人口占比較低，因而老年人口占比高。

相比之下，東北的老齡化程度更深，數據顯示，東北三省共36市，已全部進入深度老齡化階段。

(時報資訊)

#老齡化 #深度 #大陸

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