針對媒體報導及環團指稱第三座液化天然氣接收站工程造成淤泥覆蓋藻礁的說法，中油澄清表示，藻礁區的淤沙屬自然現象，「沙來、沙往」會透過海流作用消退，這些現象早在三接施工之前就已出現，不論是G1或G2區都一樣；近期藻礁上出現淤泥，應是前段時間兩次颱風來襲，加上連日暴雨將陸地河川底泥沖刷到海域造成，和三接工程無關。

中油強調，三接工程近期並無任何浚挖海床及抽砂作業，且均依規定設置污染防止膜，並未有漂沙導致藻礁被淤泥覆蓋。以中油空拍照片顯示現場棧橋施工並未造成汙染，施工前的照片紀錄也可佐證。

中油108年第三接收站開始施工，即持續監測大潭藻礁G1、G2區的柴山多杯孔珊瑚，累積許多照片資料，發現夏季時因時常出現暴雨，導致陸地的河川底泥或上游土石，會隨河水被沖到沿岸海域造成淤積現象。

中油研判近日藻礁被淤泥覆蓋，應與前一段時間煙花、盧碧颱風有關，雖未直接侵襲，但帶來持續性的暴雨，導致河川底泥被帶到鄰近海域有關，經一段時間洋流作用後，淤泥應該就會被海水帶走。

中油指出，調閱近幾年同一株柴山多杯孔珊瑚過去的照片，108年夏季也曾被淤泥覆蓋，後來經海流作用淤泥消退；另大潭海岸G1區，歷年來行政院農業委員會林務局農林航空測量所的衛星照片亦可證明，G1區有時被淤沙所覆蓋，有時也是裸露，「沙來、沙往」屬自然狀況。

歷年照片可證明指出，108年8月1日G2區編號G2-3-19的柴山多杯孔珊瑚明顯被泥沙覆蓋，到了109年9月21日淤泥退去，該株珊瑚又出現，今年4月29日再次前往拍攝，柴山多杯孔珊瑚已是清晰可見。

（中油表示，8月1日G2區編號G2-3-19的柴山多杯孔珊瑚明顯被泥沙覆蓋，到109年9月21日淤泥退去，該株珊瑚又出現，今年4月29日再次前往拍攝，柴山多杯孔珊瑚已是清晰可見。圖／中油提供）

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