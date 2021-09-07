為進一步推動「金融資安行動方案」所定一定規模金融機構或純網銀設置資安長的措施，金管會修法。銀行局副局長童政彰7日表示，此次修法「增訂」銀行業應指派「副總經理以上或職責相當之人」兼任「資訊安全長」，目前銀行有設立資安長的已有13家，尚有25家需要增設，據法規可有六個月緩衝期，即2022年第一季前須設立。

童政彰表示，金控不在此次規範中，主要考量金控的主要業務是投資、管理被投資公司，業務單純，而銀行業因涉客戶業務營運，客戶資料都在銀行不在金控，所以銀行的資安要求比較嚴格。

童政彰表示，本次共修正七條，有五大重點包括：

一、「增訂」銀行業應指派「副總經理以上或職責相當之人」兼任「資訊安全長」，並給予六個月之緩衝期以利業者因應調整；另刪除法令遵循主管之專任與兼任、應具備資格條件之調整期規定。

二、「增訂」銀行業國外營業單位之專任內部稽核人員應具備之資格條件，及配合增列向主管機關申報內部稽核人員資料應檢查符合之規定。

三、擴增子公司得納入風險導向內部稽核制度之範圍，增訂本國銀行經採行該制度者，排除適用第十六條第二項子公司查核頻率之規定。

四、放寬銀行業派駐國外或國外營業單位自當地聘任之內部稽核人員充任前及在職期間應參加之訓練規定，以符業者實際運作需要。

五、簡化銀行業出具聲明書之作業程序，刪除銀行業資訊安全整體執行聲明書之附表，並修正將資訊安全及兼營保險代理人或保險經紀人業務之整體執行情形，增列為銀行業出具內部控制制度聲明書之應聲明事項，也就是可整合為一張。

（銀行局副局長童政彰。圖／視訊畫面）

(時報資訊)