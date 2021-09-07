輝瑞-BNT的mRNA新冠疫苗(Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine)很受好評，國際需求訂單源源不決。除了疫苗，他們也在研發口服藥物，期望能緩解與改善病情，現在已進入臨床試驗階段，預計藥物初步結果可在 2021 年底公佈。

科學時報(Science Times)報導，輝瑞-BNT在開發疫苗之餘，也對於緩解 COVID-19 症狀的新型口服藥物有了發展方向，於是著手開發。我們在對抗COVID-1 的這場戰爭當中，最重要的武器其實是具備預防重症的口服藥，目前雖然已有幾種藥物在使用，但種類仍然太少。

輝瑞-BNT團隊在過去的 18 個月中，開發出了名為PF-07321332 的藥片，它屬於蛋白酶抑製型的抗病毒藥物。在病毒的複製過程中，需要指令酶來啟動，因此抑制蛋白酶也就會阻止與擾亂病毒的複製過程。

類似的技術早已用在抗愛滋病毒(HIV/AIDS)與抗肝炎病毒，簡而言之，蛋白酶抑制劑是抗病毒藥物中，相當重要的一族。

PF-07321332 於7 月開始了第1階段臨床試驗，應用在新冠肺炎重症患者與高風險患者，以瞭解該藥物是否能會降低住院率和死亡率。

第2次階段是上個月進行，在此期間，科學家們檢查了該藥物對重症病例低風險人群的影響。

該公司指出，如果臨床試驗成功，這種口服藥物可以應用在初期感染的輕症時期，減少肺炎惡化必須住院，造成的後續醫療資源負擔。

(時報資訊)

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