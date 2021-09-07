台股今（7日）在晶圓雙雄領跌下量縮收黑，終場下跌66.43點，5日線再度失守，萬寶投顧研究部執行長王榮旭表示，Delta疫情升溫觸動市場敏感神經，導致晶圓雙雄獲利回吐，反觀在破底邊緣的面板與貨櫃三雄跌深反彈，顯示出台股量能不足的窘境，資金蹺蹺板效應浮現。

但他認為，晶圓代工及貨櫃一多一空的趨勢未變，今日大跌的幾乎都是業績好的強勢電子，充其量是漲多拉回，緩漲急跌是多頭的特徵，且國內疫情對出口為主的電子業沒實質影響，歐美股市若未因Delta而下跌，台股也無獨跌的理由，而照過去經驗，疫情對股市的衝擊短暫，利空反而是買點，這次也不例外。

王榮旭指出，貨櫃三雄6月底至7月初爆天量，光長榮、陽明與萬海這3檔的日成交金額就高達2000億，怕是邪惡第五波。雖可觀察季線能否回補，但從籌碼面觀察，時機未到，因貨櫃雖大跌4~5成到季線，但融資減幅不足，所以在季線附近橫向整理、該彈而未彈，提醒籌碼未沉澱前不要攤平或搶短，以免長黑破底再走C波修正。

航運股上周來利多不斷，股價卻反跌，長榮、陽明各差1.5元與3元就破前波低點，他也反問今天反彈是低點有守？已打完第二支腳？更指至少底部要放量，融資大減籌碼換手才有真正的反彈，而搶反彈手腳也要夠快，因上檔層層解套賣壓，第一關就是季線反壓。

反觀晶圓代工上檔壓力較輕，台積電與聯電都是創波段高點後的拉回，連5日線都沒破，短線獲利賣壓消化完漲很快，因此他較看好半導體產業鏈，除台積電傳赴高雄設廠，三星現在連成熟製程也要擴產，且訂單看到2025年。

同時，晶圓代工是最上游，業績若好，半導體上中下游自然水漲船高，他點名矽晶圓的環球晶、合晶供不應求。IC設計則以權利金與晶圓代工價格連動的IP股最看好，如世芯-KY、創意及智原。

此外，高速傳輸晶片USB 4.0新規格毛率高，對晶圓代工漲價轉嫁能力較強，讓王榮旭看好USB晶片股，但創惟、偉詮電短線漲多，本益比已分別拉高到30倍與20倍，反而是兼具快速傳輸與MCU雙題材的松翰，USB-PD去年底已通過認證，今年每股稅後盈餘（EPS）估達8~9元，本益比僅12倍，遠低於MCU同業新唐的近20倍。

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(時報資訊)

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