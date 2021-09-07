老年化時代來臨，老人宅的數量快速攀升，據統計，全戶為老人的住宅數量已達62.7萬戶，較十年前增加九成；而獨居老人住宅數亦達到47.7萬戶，十年來更增加110％，青年北漂、離家築巢，更使獨居老人宅數量快速成長，業者認為，獨居老人增加，使規劃退休後的的銀髮住宅，衍生更多商機。

獨居老人住宅數量增加速度，比起老人宅增加速度更快，根據內政部不動產資訊平台統計顯示，2011年時獨居老人宅比例僅占全戶老人宅的68.7％，今年第二季已達76.1％，十年間增加了7.4個百分點，過去獨居老人住宅占老人住宅比例僅雙北市超過七成，如今六都均都在74％以上，桃園、台中、台南和高雄四都，十年間獨居老人增加的速度，都比還雙北市還高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，顯示中南部因為就業需求，青年北漂或離家築巢的比例也漸增，僅剩長輩留鄉獨居的狀況也愈加明顯。

隨著小家庭化的趨勢，子女結婚後，多半也希望和長輩各自留有生活隱私和空間，而中南部的房價基期低，獨立成家的門檻低，父母觀念也日漸開放，因此獨居老人宅數占比從十年前的65～69％，一舉增加到現在的74～78％。

反觀台北不僅房價高，生活成本、子女教育成本都高，小資夫妻購屋不易，乾脆和父母三代同堂，還能享受爺奶托育協助，因此台北的獨居老人戶，近年量增速度趨緩。新北市幅員廣大，許多偏遠區域的老宅，屋況不佳，子女同住意願不大，因此老人獨居比例也高。

(時報資訊)