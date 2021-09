亞洲最佳企業雇主獎(HR Asia Best Companies to Work for in Asia)出爐,今年有292間企業參與評選,取得22,500位員工有效問卷,永鑫能源首次入圍即獲得此殊榮。

永鑫能源非常榮幸可以得到HR Asia Awards的肯定,執行長湯孟翰表示,能獲得此殊榮要歸功於永鑫能源全體員工對公司的認同以及付出。永鑫能源的七大價值觀其中一項就是「以人為本」,不僅僅是對公司的合作夥伴,更是重視公司每位員工的價值及對公司的貢獻。永鑫能源去年才因傑出成績和優良施工品質獲全球最大資產管理集團之一的貝萊德實務資產青睞,入股投資成為策略夥伴,但經營管理團隊和員工組成仍以台灣專業人才為主,此次獲獎也是台灣在地能源產業在人才培育和企業管理的重大里程碑。

此次獲得HR Asia Awards的殊榮對永鑫能源來說是極為正面的實質肯定,也藉由這個獎項了解員工對於公司的經營方針抱持著高度的信任。員工是企業最重要的珍貴資產,未來永鑫能源也會致力營造幸福職場環境,培育更多專業的永鑫人,期待帶給亞洲再生能源產業更多正面影響力,幫助地球永續發展。

(時報資訊)