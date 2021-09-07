儘管大陸監管機構採取一系列的打擊措施，但主權財富基金對中國的熱情不減，仍然規劃獨立的投資策略、對創業投資和房地產投入大量資金。

路透報導，最近幾周，監管機構對從遊戲到教育等行業採取了一系列措施，中國的投資人受到打擊。主權財富基金也受到衝擊，但考慮到他們的長期投資前景，預計未來數年不會撤出對中國將提供全球增長動力的押注。

曾擔任中國投資有限責任公司董事總經理的馬文彥表示，「主權財富基金這類長期投資者，不會在一夜之間將全球第二大經濟體的投資配置降至零，他們的戰略資產配置不會這麼短視。」中投公司是中國的主權財富基金。

全球最大的主權財富基金：挪威主權財富基金對中國和香港的投資占其投資總額的4.5％。新加坡國有投資機構淡馬錫控股6月購買了滴滴出行3,300萬的美國存托憑證（ADR），不久後中國監管機構宣布對滴滴進行調查。

eVestment資料顯示，第二季主權基金從協力廠商資產管理公司管理的在岸A股股票投資策略中贖回23.5億美元，表明了最近的謹慎情緒。

但這可能只是暫時的。道富環球投資管理（SSgA）的政策研究主管Elliot Hentov表示，幾支主權基金正考慮在股票和固定收益方面建立對中國的單獨敞口。他說，「與其他新興市場相比，中國政策目前處於非週期性狀態，鑒於此，當局的監管措施加速了這些考慮」。

報導表示，與其他投資者一樣，主權基金已經習慣中國的政治風險，近年來中美之間的衝突給股市帶來壓力。

同樣，環境、社會和治理（ESG）問題也削弱了市場信心。景順（Invesco）最近一項調查凸顯出，45％的主權基金認為缺乏ESG資料對投資構成一項挑戰。景順官方機構主管Rod Ringrow表示，「我們認為，監管行動對投資中國的主權基金可能是積極的」。

環球時報上周稱，此次監管整頓行動是為了建設繁榮的經濟、打擊壟斷和保護工人。

此外，私營市場的交易也有所增加，包括房地產，特別是辦公大樓、物流和租賃住房。Global SWF的資料顯示，今年迄今，主權財富基金完成了26筆交易，價值28億美元，相比之下，2020年全年完成了28筆交易，價值49億美元。

PitchBook的資料顯示，今年迄今為止，基金在中國大陸和香港參與了創紀錄的25筆風險投資交易。世邦魏理仕（CBRE）稱，主權財富基金參與的房產交易量已經增長了三倍多，從2019年的人民幣（下同）30億元增至2020年的106億元（16億美元）。

世邦魏理仕資本市場亞太區主管Greg Hyland表示，「我們預計，更多主權財富基金將增加對中國的配置，對中國中長期經濟增長趨勢如持續城鎮化和消費增長等具有信心。」

(時報資訊)