人民幣兌美元在岸價（CNY）7日下午4時30分收盤跌破6.46，走低66點，低見6.4619。

人民幣兌美元在岸價收報6.4604，較上日下午4時30分收報6.4538，跌66點或0.1％；較晚上11時30分最後成交價6.458，走弱24點。

離岸價（CNH）一度逼近6.46，低見6.4599，截至下午5時03分，離岸價報6.4578，在岸價報6.4612。

官方今日開出的中間價報6.4533，較上日的6.4529，跌4點。

交易員指出，美元指數繼續在低位徘徊，不過市場預期繼續下行空間較有限，而人民幣已在目前範圍震盪逾兩個月，市場交投意願下降；預計短期延續窄幅震盪，等待訊息指引。

(時報資訊)

#人民幣

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