轉投資傳捷報！益安生醫（6499）7日宣布，旗下PUMA System骨科內固定微創醫材成功臨床應用於拇趾外翻矯正手術。文獻顯示，美國每年約進行兩百萬例拇趾外翻手術。

PUMA System是由加州矽谷子公司Panther Orthopedics所開發，為美國FDA唯一通過具備超彈性（super-elastic）特性之骨科動態內固定醫材，主要是於術後復原期間，提供患者關節及韌帶組織穩定且持續的內固定支撐、同時使患部關節保有自由活動的彈性，目前臨床上已成功使用於逾百例踝部脛腓骨聯合韌帶固定手術及腕部關節韌帶手術等，近期更成功拓展治療領域於常見的拇趾外翻矯正手術。

拇趾外翻為極常見的前足疾病之一，大約有三成民眾深受其所苦，其病因主要為遺傳或後天穿著不合適的鞋履、造成生物力學上的不平衡，導致大腳趾根部骨頭不正常突出，除美觀問題外，常於行走時凸起處與鞋子不斷摩擦，造成重複性發炎及腫痛，嚴重者甚或難以穿鞋，或其他腳趾因過度擠壓而變形。雖輕症可運用鞋履的選擇進行矯正，但手術是唯一得以根治拇趾外翻的手段，用以矯正腳趾變形及重整腳趾平衡，文獻顯示美國每年約進行兩百萬例拇趾外翻手術。

傳統截骨矯正手術通常創口較大，復原期長且須進行外固定（打石膏）及骨釘移除；新興韌帶聯合術採用K-wire或手術縫線將第一蹠骨綁向第二蹠骨，以矯正偏斜的角度，但此二種材質皆有鬆弛的可能，固定效果亦將隨之打折。PUMA System藉由其新穎的彈簧式設計，搭配鎳鈦合金之超彈性特性，可持續適當加壓固定且避免過度位移，保有韌帶癒合矯正期間腳趾所需自然彎曲活動之彈性，且可避免外固定或二次手術，提供患者一項負擔較輕且有效的優質選擇。

益安董事長張有德表示，期待將PUMA System進一步拓展至其他韌帶聯合應用領域，運用此一結構及材料之創新於創傷及運動醫學，大幅減低病患負擔及提升復原期的生活品質。

(時報資訊)

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