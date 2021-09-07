智伸科技8月憑藉電子、醫療及運動等產業零組件出貨暢旺，彌補汽車零組件出貨因車用晶片缺貨及車廠暑休而短少部分，7日公布8月合併營收達7.14億元，年增3.95％；前八月合併營收為59.15億元，年成長35.0％，雙雙改寫同期新高。智伸科對第四季營運審慎樂觀。

智伸科表示，智伸科展現多元產品線布局效益，疫情雖帶動居家辦公與5G設備升級等需求，創造電子事業部出貨成長，醫療及運動相關關鍵零組件也出貨暢旺，彌補7、8月汽車零組件出貨受全球車用晶片短缺及傳統車廠暑休淡季，造成汽車客戶訂單遞延的部分，是智伸科8月營收仍比去年同期成長3.95％的主因。

智伸科指出，依據國外市場分析機構Canalys最新全球電動汽車市場報告估計，2021年上半年全球電動汽車銷量達260萬輛，年增幅達1.6倍，以中國大陸及歐洲為主要市場，美國也開始乘勝追擊，拜登政府宣布投入1,740億美元，強力推動電動車補助與建造大量基礎充電設施，並允諾2030年電動車銷售目標拉升至40％～50％，可見電動車成為全球品牌車廠致力推進技術進程的重點，預期帶動智伸科主要Tier 1客戶對智伸科相關關鍵零組件產品需求持續上升。

智伸科表示，智伸科持續積極與客戶共同開發電動車、油電混合車包括安全、動力及傳動系統等相關產品，助力保持良好訂單能見度，挹注智伸科未來整體營運成長動能。

智伸科指出，第四季向來是傳統汽車產業旺季，汽車品牌廠也將有一波刺激新車銷量潮，整體汽車產業供應鏈期待全球晶片短缺的情況在第四季逐漸緩解，可望帶動車廠與客戶下單力道回歸正常水準，智伸科目前已感受到汽車客戶拉貨力道有回溫的跡象，有助於汽車零組件業績成長，加上醫療和電子也將於第四季加入新產品量產出貨，推進智伸科第四季整體營運向上成長，智伸科對第四季營運審慎樂觀。

(時報資訊)

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