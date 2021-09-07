（華碩針對辦公／居家及各種商業應用需求，推出全面升級的兩款搭載最新第11代Intel處理器的迷你桌機新品「ASUS Mini PC PB62」、「ASUS Mini PC PN41」。圖為ASUS Mini PC PN41。圖／華碩提供）

華碩針對辦公／居家，及因應數位看板、銷售點（POS）系統、數位資訊站及智慧型自動販賣機等各種商業應用需求，旗下全面升級的兩款迷你桌機新品「ASUS Mini PC PB62」、「ASUS Mini PC PN41」，陸續在台上市。除搭載最新第11代Intel處理器，外觀簡約俐落的小巧機身具備強大效能，最多可同時連接三台4K UHD螢幕，大幅提高工作效率，同時通過能源之星（ENERGY STARR）環保認證，採用節能設計，協助企業降低營運成本。

即將上市的ASUS Mini PC PB62迷你桌機，最高可配置第11代Intel Core i7處理器，及64 GB高速DDR4 3200 MHz記憶體，支援35瓦或65瓦CPU，確保多工作業效率流暢，另還可再選配Intel Optane H20加速記憶體。三儲存裝置設計可供配置一個M.2 PCIe 4.0 x4 SSD、一個M.2 PCIe 3.0 x4 SSD及一個2.5吋HDD，輕鬆處理密集的運算任務。通過MIL-STD-810H軍規標準測試可靠耐用，在惡劣環境下亦能流暢運作。配備完整I/O連接埠應用多元，搭配WiFi 6與Bluetooth 5.2超快無線傳輸，使用便利且連線穩定。

ASUS Mini PC PN41迷你桌機則搭載第11代Intel Pentium Silver或Celeron 行動處理器，與Intel UHD顯示晶片，最高配置2,933MHz DDR4記憶體，滿足日常多工運算，並提供一流顯示效能。USB-C Power Delivery輸入可透過連接纜線從螢幕或其他裝置接收電力，無需額外使用電源變壓器，減少冗餘線材，保持空間簡潔。內建2.5 Gbps超高速乙太網路及完整連接埠，讓日常任務順暢高效，可外接各種顯示器或條碼掃描器、收據印表機等裝置。選配無風扇機殼設計，支援6瓦CPU，專屬散熱器可為SSD降溫，大幅減少噪音及入塵，提升工業應用可靠性。建議售價為NT$7,990起。

(時報資訊)

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