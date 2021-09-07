【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國央行(BoE)政策制定官員Michael Saunders周二表示，如果經濟繼續成長，通膨將持續，英國央行應該考慮在明年加息。

Saunders在會計軟體公司Intuit舉辦的一場線上會議上表示，個人認為利率在何時可能會上升，這將取決於經濟前景。

如果經濟繼續復甦，通膨顯示出更加持續的跡象，那麼未來一年左右的時間利率將上升，或許是正確的。但這並不是一個承諾，這將取決於經濟條件。

Saunders補充表示，未來一年左右時間，任何的加息幅度應該都是相對有限度的。

(時報資訊)