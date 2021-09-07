高通技術公司今日宣布將與Google和雷諾集團（Renault Group）合作為雷諾新一代電動車，全新Megane E-TECH Electric，打造豐富的沉浸式車用體驗，該款電動車7日於2021慕尼黑國際車展（IAA Mobility 2021）正式推出。

雷諾集團將透過高通技術公司的第三代Snapdragon汽車駕駛座系列平台驅動此電動車技術先進的資訊娛樂系統，該系統由支援音訊、影像與導航功能的大尺寸資訊娛樂觸控式螢幕所組成，為駕駛人與乘客帶來舒適與便利。

為進一步強化駕駛人與乘客體驗，全新Megane E-TECH Electric電動車資訊娛樂系統將內建Google應用程式與服務，不僅提供智慧資訊娛樂與車用客戶應用程式（如Google助理、Google地圖與Google Play），更藉由支援可升級的功能，讓汽車即時跟進最新數位趨勢並保持最新狀態。

全新Megane E-TECH Electric風格獨具的資訊娛樂系統，旨在滿足汽車業的要求與消費者逐漸成長的頂級車用體驗需求，展現Megane E-TECH Electric的競爭優勢，奠定市場地位。

作為汽車產業首個被推出的以AI為基礎的可擴展性解決方案，第三代Snapdragon汽車駕駛座系列平台旨在為車用系統體驗帶來重大變革，滿足新一代先進功能對更高階的運算與智慧運算的需求，其中包括車內虛擬助理所需的高度直覺AI體驗、沉浸式音訊與豐富視覺體驗所需的尖端技術、汽車與駕駛人之間的自然互動、以及各種情境安全使用案例。

透過第三代Snapdragon汽車駕駛座系列平台，即將上市的Megane E-TECH Electric將為駕駛人與乘客帶來顛覆性體驗。Megane E-TECH Electric的數位座艙搭載Android Automotive作業系統（AAOS），藉由Google科技將車輛智慧提升至全新境界。

透過內建Google系統，Megane E-TECH Electric亦具備Google助理免手持服務、藉由Google地圖實現的精確定位的導航地圖，以及Google Play中連網可升級的豐富車用應用程式與服務生態系。

包括Snapdragon Digital Chassis在內的高通整合式汽車平台，正持續拓展高通技術公司的車聯網、車載資訊娛樂與車內連網業務，訂單產業鏈價值逾100億美元。高通技術公司的Snapdragon汽車駕駛座系列平台為全球汽車製造商與第一階汽車供應商提供設計與驅動新一代數位座艙系統所需的最新技術。

(時報資訊)