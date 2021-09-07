（證期局副局長蔡麗玲。圖／截自視訊記者會畫面）

從只賺66億元到獲利龍頭。金管會7日公布，因為運價大漲，航運業上半年海外投資大賺1,530億元，居所有上市櫃產業海外投資第一名，較去年同期增加1,464億元，成長22倍以上。

證期局副局長蔡麗玲指出，上半年海外投資收益增加最多的是航運業，其次是電腦與週邊設備，增加350億元獲利，上半年海外賺536億元，第三名是半導體業，上半年海外投資利益487億元，同比增加343億元。

同時，依據金管會公布，上市櫃公司2021年第二季大陸投資利益達2,430億元，創10年來同期新高，較去年同期成長逾57％；海外投資獲利則達5,763億元，較去年同期成長175％以上，亦是創10年的同期新高。

上市櫃公司大陸投資獲利大幅成長，金管會分析，主要是因石化塑膠及電腦相關產品需求增加，以及去年同期受疫情影響，獲利金額較低。

上市公司上半年投資大陸利益最大是「其他電子業」，有651億元，比去年同期增加210億元，也是增加最多的產業，增加金額第二名是塑膠工業，增加205億元，上半年投資大陸利益有250億元，第三名則是半導體業，同比增加86億元，上半年投資大陸利益是224億元。

2021年上半年上市櫃公司投資大陸收益匯回金額為新台幣43億元，截至今年第2季止，上市櫃公司投資大陸收益累計匯回金額分別為5,050億元及474億元，合計5,524億元，占累積原始投資金額2兆5,183億元的21.94％。

到今年第二季為止，共有1,279家上市公司赴海外投資，累計投資6兆8,961億元，較109年底增加854億元。

今年上半年海外投資獲利5,763億元，大幅增加3,670億元，金管會表示，主要是因貨櫃運價上漲及遠距產品需求增加所致。

(時報資訊)