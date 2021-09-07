上海石油天然氣交易中心7日公布的中國LNG出廠價格指數為每噸人民幣（下同）5,922元，較前一日繼續上漲，近4月漲幅（較5月6日3,292元）達79.89％；較3月3日年底低點（近半年）3,152元上漲87.88％。

財聯社報導，亞洲過去一年上漲超過六倍，美國天然氣期貨合約價格到8月18日，漲到了每百萬英熱單位4.2美元，是去年的兩倍，刷新十年來最高水準。歐洲則在14個月內瘋漲10倍。上半年一直處於區間震盪的天然氣價格成為近期大宗商品的「領漲者」。

隨著9月來臨，傳統的天然氣消費旺季也即將開啟，按照當前的情況來看，大陸各地正在抓緊時間為冬季儲備天然氣資源，全球供應緊張的情形短時間很難得到明顯緩解。

新財富上榜分析師、興業證券蔡屹認為，此輪價格上漲，一方面由於全球寬鬆背景下國際能源價格普遍上漲引起共振；另一方面，近期缺電背景下天然氣需求旺盛而供給端新增投資增速較低也導致了供需矛盾。全球視角下，天然氣供給端增速平穩，需求高漲背景下價格高位或將持續。

另一方面，在全球主要經濟體相繼宣佈加快綠色能源轉型的大背景下，雖然不比風電、太陽能等新能源，但天然氣作為碳排放量最少的化石能源，已逐漸成為轉型綠色能源的首選過渡能源。

據國際能源署測算，未來幾年的天然氣需求量或將呈現持續增長態勢，至2024年全球天然氣需求量可能增至43,000億立方公尺。從過去五年的資料來看亞太地區天然氣消費增量相當於全球總增量的43％，其中中國成為了天然氣異軍突起的最大消費增量，天然氣將成為助力碳達峰目標實現的重要能源選擇。

報導指出，伴隨全球能源轉型，作為過渡首選能源，天然氣戰略地位逐步凸顯。全球天然氣資源爭奪愈演愈烈，中國天然氣市場格局卻面臨供需失衡，核心技術受制，市場機制不完善等挑戰。

關於體制改革，大陸國家能源局黨組書記、局長章建華指出，要推動全面放開上游勘查開採市場准入，完善油氣管網運營投資機制，鼓勵各類市場主體投資建設管道基礎設施和儲備設施，完善基礎設施公平接入機制，加快天然氣價格改革，完善燃氣特許經營政策，降低用氣成本。

(時報資訊)