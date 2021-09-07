【時報-台北電】艾美特-KY(1626)9月13日舉辦線上法人說明會，說明110年第二季財務報告相關資訊。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#艾美特-KY #法說

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀