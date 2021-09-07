【時報記者王逸芯台北報導】台灣智慧機市場今(7)日熱鬧無比，除有三星摺疊機開放預購消費者優先取機外，Sony也於今(7)日在台發表旗艦機Xperia 5 III，同樣是瞄準旗艦機市場、劍指Android高階市場，Xperia 5 III預計在9月10日起正式開放預購，儘管疫情尚未平息，但台灣智慧機旗艦煙硝味卻已經悄悄升溫，加上後續還會有蘋果新機報到，未來戰況勢必更加激烈。

Sony台灣總經理林志遠表示，旗艦手機Xperia 1 III於7月搶先上市後，帶來前所未有的預購佳績，限量版512G在預購開放不到24小時內旋即售罄，256G也預購一空，用戶好評不斷。不僅如此，5月即上市的萬元防水夜拍機Xperia 10 III，也在7月進榜全台前十大熱銷手機排行，銷售成績持續卓越，Xperia 5 III也在今日宣布正式在台灣市場推出，看好Sony Mobile將以Xperia雙旗艦再次搶占Android高階市場。

Xperia 5 III以6.1吋、168公克的精巧機身，搭載高通Snapdragon 888 5G處理器的高速傳輸能力、滿足一整天使用需求的4500mAh大電池容量及120Hz螢幕更新率，搭配360空間模擬音效及遊戲增強器，提供消費者極致的全方位行動娛樂體驗。不僅如此，Xperia 1 III在照相功能上持續精進，最受關注與喜愛的三鏡頭四焦段、潛望式望遠變焦鏡頭、Photo Pro專業拍照模式，提供精準快速的自動對焦及物件追蹤對焦功能。

Xperia 5 III共有「鏡綠」、「鏡黑」、「鏡粉」等三色，內建8GB/ 256GB儲存容量，將於9月10日上午10:00起開始預購，參考建議售價29,990元。

旗艦機市場熱鬧，三星下半年摺疊旗艦機Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Z Flip3 5G於今(7)日起開放預購消費者優先取機，對於台灣市場，三星看好下半年重點銷售檔期，如電商的99購物節、百貨周年慶、雙11、雙12購物節，加上政府五倍券政策等，將攜手各通路合作，樂觀看待下半年買氣，預期下半年台灣整體智慧型手機銷售可較上半年成長15%以上。

(時報資訊)