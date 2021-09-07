受到大陸監管趨緊、獲利了結賣壓影響下，金融科技類股近期回檔修正，觸抵季線負2倍標準差位置，誘發中長線買點。投信法人表示，金融科技的併購交易活動仍舊熱絡，前景十分樂觀，包括方舟投資、老虎基金等華爾街大型機構同步看好，相關商機與投資機會備受矚目。

大陸政府近期嚴打科技巨頭，引發寒蟬效應，壓抑科技類股表現，而金融科技又因為前波漲多，進一步誘發獲利了結賣壓，整體跌勢較大。以富時客製化金融科技指數為例，本波跌幅逾6％，技術面再次觸抵季線負2倍標準差位置。

統計該指數成立以來，共7次觸及季線負2倍標準差，不包含這次，爾後1個月、後3個月，平均上漲4.3％、5.9％，勝率67％；若時間拉長到後6個月，漲幅上看15.6％、勝率83％；後9個月、後12個月，漲幅進一步擴大到19.7％與23.6％，勝率100％。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人常李奕翰表示，季線是指過去1個季度的平均股價，代表市場的中期成本，而當價格跌破季線，並且往下2個標準差的時候，通常代表股價已明顯超跌，此時也是中長線投資人進場布局的最佳時機。

從基本面觀察，因為疫情加溫、全球數位經濟崛起，仰賴更多的電子支付、金流資料和大數據處理分析，帶動金融科技產業蓬勃發展。根據資料，金融科技產業未來3年獲利年複合成長率上看18.5％，向上趨勢沒有改變。常李奕翰建議，投資人應該把握本波回檔修正，進場布局金融科技相關資產，中長期有機會帶來可觀的回報。

(時報資訊)