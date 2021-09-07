（圖／工總提供）

「2021台馬產業鏈結高峰論壇」是工總第五度和FMM合作的產業交流活動，本次論壇因應疫情採取線上的方式，9月7日至9日連續舉辦3天，論壇首日即吸引台馬產學界300人次上線參與，由工總副理事長林明儒及馬來西亞製造商聯合會長蘇添來致開幕詞，為雙方產業交流願景進行勉勵。

2021年的論壇聚焦討論紡織、食品醫藥化妝品、智慧城市與資訊服務等領域的先進技術以及潛在合作商機，也開放廠商設立虛擬展示攤位並進行商機媒合，共吸引95個廠商設立線上展示攤位以積極落實雙邊產業對接，使台馬產業交流合作更加聚焦。

林明儒表示，馬來西亞是CPTPP與RCEP的會員國，又是AEC的發起國之一，也被譽為東南亞的區域製造中心。為加深台灣以及馬來西亞經貿與產業合作機制，工業總會和FMM早已建立了常態性的交流平台與合作機制，除了產業鏈結高峰論壇以外，也在臺馬經濟合作委員會(MTECC)下，設立了台馬企業諮詢小組(臺馬BAG)，向雙邊的政府部門提出貿易、投資及中小企業發展等領域的產業界意見。相信在國際疫情趨緩之後，台灣跟馬來西亞的交流和合作將會更加深入。

蘇添來也特別強調，面對疫情不斷惡化的情況，馬來西亞各經濟部門的生產、銷售和出口受到嚴重影響，經濟成長遭受數十億美元的損失。在此期間，馬來西亞認識到了在地生產以及自給自足的重要性。產業論壇交流為雙邊合作奠定產業基礎，並進一步加強雙邊的商業合作，為兩國的疫後經濟復甦做出巨大貢獻。

儘管疫情情況尚未緩解，2021年台馬高峰論壇仍然簽署了4項MOU，並促成2項產業合作成果。

在智慧城市方面，2021年簽署了3項MOU：

1.寬緯科技與馬方Nexus Union簽署合作備忘錄，雙方將協助馬國水產養殖戶，以即時監控池中生態與環境數值，提高20%之產量，降低30%用電量為方向進行技術合作。

2.大龍王農產和馬國的MATA Areotech 簽署了一項200公頃種植示範區的數位化轉型升級合作專案，共同投入馬國的國家糧食自給率提升計畫，其中稻米自給率將由目前的71%提升到90%，將以提供稻米種植的數位分身模組為主，包括稻米種植成長分析病蟲害辨識系統。

3.遠創ETC也和馬國的電子支付龍頭Green Packet簽署合作備忘錄宣布將於今年第四季啟動馬來西亞首座多車道自由流電子收費先導測試案；該案將於高速公路路段建置多車道自由流電子收費測試門架，並且導入開放式電子支付錢包進行通行費付款。

在資訊服務方面，資拓宏宇與馬方NMC Servnex簽署合作備忘錄，由NMC代理資拓宏宇的診所雲服務在馬國銷售，雙方將以「iHealth」品牌共同行銷，由資拓宏宇提供平台技術支援，NMC負責平台在馬國之運營。

在紡織方面，台灣紡織所協助馬來西亞紡織聯合會(MTMA)、馬來西亞針織廠商會(MKMA)和馬來西亞紡織時尚服裝聯盟(FMFTA)，已於今年辦理兩場臺馬紡織專業人才培訓活動，並協助臺灣廠商進行技術推廣，以對接馬來西亞紡織節能減碳和智慧生產等市場商機。

在食品醫藥化妝品方面，工研院及生醫推動小組鏈結馬來西亞美博總商會(PAMM)，辦理商機媒合會，協助臺馬美妝業者進行深入交流，今年6月已辦理第五場，並安排美博總商會AlvinLoh會長介紹疫情下馬來西亞美妝產業發展及趨勢，後續更將再辦理三場以上的商機媒合會。

(時報資訊)