【時報記者任珮云台北報導】新興債耐震，今年來漲勢數一數二，保德信投信指出，8月市場受到QE縮減訊息干擾，導致美債利率回彈，拖累包括美債、美國企業債、全球企業債等債券表現失色，相較之下，不論是亞洲新興企業債、新興市場企業債，或是新興市場主權債，不僅力抗市場震盪，報酬不跌反漲；即使將時間拉長至今年來看，經歷新冠變種病毒、中國管控等因素干擾，新興市場企業債整體表現仍名列債券資產優等生。

以南非幣計價的瀚亞新興南非蘭特債券基金和復華南非傘型基金之復華南非幣長期收益基金，6個月的報酬率都超過1成，不過，由於南非政經情勢不穩，貨幣波動幅度也大，並不建議投資人重壓單一國家的新興市場債。

保德信新興市場企業債券基金經理人張世民表示，從全球資金動向可以得知，即便新冠疫情反覆、縮減購債在即，以及中國產業調控等因素，使得包括新企債在內的新興市場資產，今年來持續出現雜音，但從敏感度最高的匯市來看，新興貨幣匯率不貶反升，顯見外部雜音並未改變資金看好新興市場，並持續流入新興資產的趨勢。

張世民指出，這波變種病毒對於不少新興市場造成衝擊，不過近期似乎出現感染人數見到高峰後下滑的趨勢，以印度與英國情況推估，在疫苗持續施打下，新增人數見高峰後將快速回落，隨著疫苗施打率在新興國家腳步加速，預料全球疫情將可持續受到穩定控制，對於新興市場資產而言不啻為一大利多。

聯準會鴿派的態度也有利於新興債後市表現，看好新興市場經常帳餘額持續改善，財務體質強健，新企債料將持續受資金挹注，建議投資人聚焦流動性較佳的新興美元債，並主要布局金融、能源與大宗商品等先前因疫情影響較大的產業，以掌握落後補漲機會。

(時報資訊)