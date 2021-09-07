【時報-台北電】宏遠證(6015)8月自結稅前盈餘4829萬元，稅後盈餘4530萬元，每股稅後盈餘0.14元。前8月自結稅前盈餘12.09億元，稅後盈餘10.85億元，每股稅後盈餘3.28元。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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