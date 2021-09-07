【時報記者張漢綺台北報導】車用及數據中心出貨攀升，貿聯-KY(3665)8月合併營收達24.78億元(約8884萬美元)，月增7.93%，創下單月歷史新高，日系外資重申貿聯-KY「優於大盤表現」評等，目標價255元，今天股價逆勢收紅。

儘管有缺料因素干擾，貿聯-KY因車用及數據中心線束出貨攀升，8月合併營收達24.78億元(約8884萬美元,年增約30.88%)，月增7.93%，年增23.57%，累計前8月合併營收為179.49億元，(約6.38億美元，年增34%)，年增26.07%。

就各產品來看，電動車與運動車(ATV)等車用線束拉貨增加；資訊科技部分，擴充基座等出貨持平，但數據中心線束出貨持續增加；電器線束、半導體設備工業用線束備及醫療線束出貨持平。

貿聯-KY第2季合併營收為70.15億元(約2.5億美元，季增15.86%，年增42.06%)，年增33.16%，營業毛利為16.7億元，年增20.58%，單季合併毛利率為23.81%，年減2.48個百分點，單季稅後盈餘為5.51億元(約1969萬美元，年增16.91%)，年增9.59%，單季每股盈餘為4.13元；累計上半年營業毛利為30.32億元，年增17.98%，合併毛利率為23.06%，年減2.09個百分點，稅後盈餘為8.61億元，年增16.35%，每股盈餘為6.48元。

貿聯-KY表示，車用、半導體、電器及數據中心需求穩定，訂單看起來正向，變數仍是缺料問題，不過整體來看，下半年還是會比上半年好。

日系外資看好貿聯-KY產品優化成果，半導體、儲能、太陽能、數據中心、電動汽車和充電將成為公司長期成長驅動力，重申貿聯-KY「優於大盤表現」評等，目標價255元。

(時報資訊)

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