【時報-台北電】玉山金(2884)公告110年8月自結稅前盈餘19.97億元，稅後盈餘18.36億元，累計前8月稅前盈餘168.84億元，稅後盈餘144.48億元，每股稅後盈餘1.15元。(編輯整理：龍彩霖)

(時報資訊)

#玉山金 #金融股

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀