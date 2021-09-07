日經指數今（7日）挑戰3萬點大關，早盤曾達30048點，創5個月來新高，終場雖收29916點，但距整數大關僅一步之遙。隨日股短短幾天就大漲逾3千點，財信傳媒董事長謝金河點名日股是全球最亮眼的市場，更透露日本產業競爭力逐漸提升，近年已有很多企業悄悄買日本，如今都有很好的成果。

謝金河提到，中國大陸的「共同富裕」像一場大家都沒有見過的革命，造成資本市場巨大衝擊，資金也四散尋找新標的，相較香港摔得最慘，台灣、南韓沾到一點光，但表現最出色的市場是印度，以及另一個大家都沒注意到的日本。

他指出，全球近年的眼光都在看大陸，華爾街投資銀行一直是其最強大的朋友，但隨大陸官方把新經濟的平台龍頭企業往死裡打，華爾街大戶首當其衝。

這時提前卡位日本的股神巴菲特，因率先投資日本5大商社，1年來市值從6678億日圓暴升到8806億日圓，報酬率逾30%，也引發大家對日本投資的關注。謝金河認為，整合完成的貨櫃ONE集團，商船三井、日本郵船、川崎汽船股價漲幅驚人，鋼鐵業的新日鐵、JFE也很出色。

《財訊》雙週刊封面故事「買進便宜的日本」，介紹多檔日本潛力股，深具參考價值。（圖／翻攝謝金河臉書）

謝也感慨，日本1990年進入泡沫化調整，陷入長達30年的3低（低薪、低物價、低成長）窘境，房價從貴到嚇死人，到現在被台灣人認為很便宜；日股本益比掉到14倍，也比多數國家逾20倍便宜很多，但日企競爭力不差，更有很多隱形冠軍。

他更認為，隨菅義偉棄選，日本首相將換人，從泡沫經濟以來，日本至少已換過20位首相，這次又到了政權調整的關鍵時刻。

(時報資訊)