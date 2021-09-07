【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】科技族群受到獲利回吐賣壓襲擊，7日韓股下跌，大盤收在3,187.42點，跌15.91點或0.50%。同時，韓元貶，公債殖利率表現不一。
三星電子與SK海力士分別跌1.55%與1.42%，網物雙雄Naver與Kakao也各自跌2.09%與0.96%。同時，外資賣超3272億韓元約0.28億美元。
Bookook證券認為，KOSPI期貨選擇權結算前，外資慣於買賣的股票上下波動很大。
一美元可兌1,157.8韓元，韓元貶值0.11%。
韓國3年期公債殖利率上升0.1個基本點至1.461%，而10年的則跌 0.3個基本點至1.968%。
(時報資訊)
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