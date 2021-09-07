【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】科技族群受到獲利回吐賣壓襲擊，7日韓股下跌，大盤收在3,187.42點，跌15.91點或0.50%。同時，韓元貶，公債殖利率表現不一。

　三星電子與SK海力士分別跌1.55%與1.42%，網物雙雄Naver與Kakao也各自跌2.09%與0.96%。同時，外資賣超3272億韓元約0.28億美元。

　Bookook證券認為，KOSPI期貨選擇權結算前，外資慣於買賣的股票上下波動很大。

　一美元可兌1,157.8韓元，韓元貶值0.11%。

　韓國3年期公債殖利率上升0.1個基本點至1.461%，而10年的則跌 0.3個基本點至1.968%。

(時報資訊)

#韓股 #三星電子 #SK海力士

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.71(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.32(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.57(0.57%)
09/04
日經225
29916.14 +256.25(0.86%)
14:15
南韓KOSPI
3187.42 -15.91(0.50%)
17:01
香港恆生
26353.63 +190.00(0.73%)
16:09
上證指數
3676.59 +54.73(1.51%)
15:01
深圳成指
14702.90 +156.29(1.07%)
16:29
英國FTSE
7162.95 -24.23(0.34%)
17:31
法國CAC
6737.46 -6.04(0.09%)
17:31
德國DAX
15891.57 -40.55(0.25%)
17:31

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