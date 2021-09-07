東森購物7日公布8月營收24億元，1～8月累計合併營收（含草莓網、熊媽媽買菜網）185.9億元，年增20.1％，累計合併稅前盈餘13.7億元，較去年同期成長34.5％，每股稅後純益 （EPS） 達11.31元。

疫情帶動國內整體電商業績大幅成長，上半年度各家電商都繳出亮眼成績，東森購物上半年的稅後淨利率6.22％。東森購物表示，該公司採取多通路銷售，除了網路，還包含電視購物及電話行銷。疫情期間，受益於宅經濟發酵，東森購物5月份網路業績占比從41％提升到46％，超越電視購物業績，7月份網購業績占比更達到49％，加上草莓網獲利挹注，使得東森購物的獲利表現格外突出。

除此，疫情爆發後，生鮮網購成為注目焦點，許多電商同業紛紛投入生鮮配送，今年六月初正值疫情爆發之際，熊媽媽在新莊的新倉落成，立即以新舊倉分流因應，同時針對消費市場需求推出蔬菜箱，新倉搬遷完成後，高效能的物流模式，亦成為熊媽媽的競爭優勢之一，熊媽媽目前自有車隊占9成，機車快配與宅配比例為85％和15％，8月份開始，更與新竹物流合作，加入熊媽媽機車快配運送行列，機動力十足，新倉動線設計更流暢，提高25％的人力撿貨效率，冷凍商品的耗損率更降低60％，大大降低成本支出。

八月有父親節、七夕情人節及中元節等節慶促銷，帶動網購一波業績，根據東森購物觀察，目前東森購物會員人數共911萬，網購消費仍以女性居多數，男女比例約為3：7，但男性消費者有持續增加趨勢。年齡層則以50～59歲會員為主力消費群，約佔29％，其次為經濟基礎穩固的40～49歲的會員佔比21％，兩個年齡層就佔了整體消費群體的一半，東森購物成立逾20年，已培養出許多忠誠會員。

「好吃、美麗、健康」為東森購物的三大主軸，從消費者最愛買的商品類別銷售件數分析，今年1～8月以食品類及生活用品最為熱銷，各佔24％，而且均較去年同期大幅成長30％及28％，研判因受疫情影響，平常在實體店面採買食品及生活用品的消費者，逐漸改為線上購買。其次是保健食品類占了18％，顯示消費者越來越注重對健康或能提升身體免疫的產品，另外流行服飾及美容美材也占了14％及12％。

後疫情時代，電商已成為重要的銷售平台，針對五倍券即將發放，東森購物表態積極搶攻五倍券商機，去年已率先加入農漁產銷售國家隊行列，成立「東森農場」專區，截至目前已有13位縣市首長上節目推廣在地農產品，每檔銷售成績均表現亮眼，此外，東森購物旗下的熊媽媽買菜網在疫情期間也推出「宅安心鮮食箱」，與在地小農合作銷售台灣農漁產品，東森購物建議政府將相關小農專區納入五倍券適用範圍，幫助更多受疫情影響的餐飲及農產業者。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意