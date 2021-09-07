【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】7日，因日本未來新首相人選明確指出，若當選後將砸錢推動另輪景氣刺激計畫，市場認為經濟成長可期。早盤交易時，日經一度短暫又重回3萬點以上，創4月9日以來最高。最後，日經收29,916.14點，漲256.25點或0.86%。日經連7紅外，並創自2020年11月拜登當選美國總統以來，日線連續漲最久的一次。東證收2,063.38點，漲22.16點或1.09%。

　日媒周刊鑽石(Diamond)最新報導，在現任自民黨黨魁菅義偉於日前曾宣布不再競選連任後，有意接任的主要競爭者之一岸田文雄(Fumio Kishida)對日本經濟提出看法，認為應該再實施另輪景氣刺激計畫，且規模將上看30兆日圓約2730億美元，藉此才能舒緩新冠疫情對日本影響。

Tachibana證券認為，3日以前沒想過日股會像目前一樣如此大漲，現在是軋空頭，只要空方一直在回補，指數漲勢就不會停下來。還有聯合執政的自民黨能贏得大選，日股就還有上漲空間。同時，新冠疫苗覆蓋率增加，染疫者日趨減少下，又會幫股市利多增添柴火。

　在與德國電信雙方簽訂策略性股權交換後，軟銀大漲9.86%。

　電子元件業者村田製作所與機器手臂製造商基恩斯，分別漲 5.5%與4.91%，10月時，這兩檔可望成為日經225指數的新生力軍。同時，要被納入的任天堂也漲0.98%。

　至於收漲2.61%的完美天空JSAT控股、收跌15.3%的東洋製罐，以及下跌10.97%的日清紡控，都將是要被日經指數剔除的三家日企。

(時報資訊)

#日股 #日經 #股權

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.71(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.32(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.57(0.57%)
09/04
日經225
29916.14 +256.25(0.86%)
14:15
南韓KOSPI
3187.42 -15.91(0.50%)
17:01
香港恆生
26353.63 +190.00(0.73%)
16:09
上證指數
3676.59 +54.73(1.51%)
15:01
深圳成指
14702.90 +156.29(1.07%)
16:29
英國FTSE
7162.95 -24.23(0.34%)
17:31
法國CAC
6737.46 -6.04(0.09%)
17:31
德國DAX
15891.57 -40.55(0.25%)
17:31

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