老字號營建股華建（2530）今（7）日舉辦線上法說會，由副總經理李俊賢主持。華建表示，未來7年將有在手的12筆新案，陸續完工交屋，總銷約362億元 預計2022~2028元陸續完工入帳；其中，還有10案尚未推出銷售。未來希望擴大股本，以提高購地、推案的能量。

李俊賢今天在主持法說會時表示，華建近年沒有新案完工交屋可供認列入帳，因此去年營收為8.737萬元，綜合損益為負5,091萬元，EPS為-0.32元。

李俊賢表示，目前大華建設在手開發案，全台共12筆，包括：台北市4個，分別為「大華榮芯」、「台大華」、及懷生段都更案、太原段都更案；桃園有6個；台中有2個。

李俊賢表示，在時程表方面，華建目前握有的12筆新案，其中有10案尚未推出銷售，合計未來總銷約362億元，預計2022~2028元陸續完工入帳；實際完工金額和銷售數量，會依情況公告。

展望未來房市，李俊賢表示，由於疫情趨緩，預期房市補償性買盤會回籠；加上低利環境不變，剛性需求穩定，因此對未來大華建設前景，為正向的。

另外法人關注華建的方向，包括近期股本膨脹的目的為何？對此，李俊賢表示，華建希望每年都有入帳的表現，所以爭取股東支持，需要擴大股本，以提高購地、推案的能量。

此外也有法人關心，華建也大股東寶佳機構少東林家宏之間的關係為何？李俊賢則回應表示，大華建設為獨立自主的公司，採專業經理人制，至於寶佳，則是大股東，只是分享資源給大華，但並無入主的關係。

至於華建未來新作為，也是法人關心的方向。李俊賢表示，目前採雙北市為主的推案策略，另外還推動都更、危老重建案。

法人也提問有關營建股當前最頭疼的問題，面對缺工缺料導致營造成本上漲，華建有何因應策略？對此，李俊賢表示，缺工缺料導致營造成本攀升，目前是營建業面臨的課題，目前華建資源已取得穩定的包商和供料資源，但華建不會去採取囤料的手段。

(時報資訊)

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