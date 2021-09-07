禾伸堂（3026）自結8月份合併營收約為新台幣（以下同）14.42億元，較去年同期增加8.67％，但是較上月減少3.65％。

累計1~8月合併營收約為117.49億元，較去年同期增加25.08％。

(時報資訊)

#禾伸堂 #營收

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