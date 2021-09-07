作為亞洲企業人力資源重要指標獎項的「2021亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work for in Asia 2021）公布名單，今年在多達292家的參賽台灣企業中，共有96家獲獎。其中，IT產業僅有10家獲選，由台資成立的包括二度得獎的宏正自動科技（6277）、精誠資訊（6214）、威剛科技（3260）、緯創資通（3231），及明碁友達集團（BenQ Qisda Group）、永鑫能源、和若水國際等。

「亞洲最佳企業雇主獎」為Business Media International媒體集團（BMI）公司旗下的HR Asia Magazine，針對亞洲企業雇主所舉辦的調查，為亞洲業界的人力資源重要指標獎項，每年皆吸引包含Fortune世界500大企業加入評選。主要評選方式是透過TEAM（Total Engagement Assessment Model）系統由員工進行初步評鑑與評審專家複審。

而第二度拿下該重要指標獎項的宏正，在「重視員工」、「鼓勵員工不斷學習成長」、「團結互助」及「長期導入EAPs－員工協助方案」等項目，皆以領先業界做法獲得評委高分肯定。

宏正自動科技董事長陳尚仲表示，人才一直是宏正最大的資產與驕傲，公司會用更好的薪酬福利制度、完善的學習發展制度、同時守護員工身心健康的各項措施，為員工打造幸福安心的工作環境以回報全體員工、也留住人才。

宏正長期以來把員工視為家人，為了讓員工無後顧之憂在職場工作，近年更將員工生育補助提高到業界少見的每胎十萬元。此外，自2020年COVID-19疫情逐步於全球擴散時，公司就已建立完善的防疫管制措施，發放口罩與防護衣以確保全球員工的安全健康，並在疫情升級時加入分流上班機制與彈性工時，協助員工安心無虞的守護家人與自身健康。

在人才培育計畫部分，宏正則持續協助員工不斷自我增值及學習，除安排外訓課程送同仁遠赴芬蘭與美國學習使用者體驗，還導入多元的內外部私塾堂與線上自學方案，厚植員工的職能與知識力。

(時報資訊)

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