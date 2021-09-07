大陸海關7日公布的資料顯示，因價格高企和低迷的經濟增長繼續壓制需求，中國8月銅進口量年減41％，創2019年6月以來最低。

中國海關總署表示，8月未鍛造銅和銅製品的進口量為394,017噸，比7月下降7％，為連續第五個月下降。中國是世界上最大的銅消費國。

Marex Spectron的大宗商品經紀人Anna Stablum表示，「中國客戶不願意以這種價格購買銅。我們看到了低於每噸9,000美元的買盤，但任何高於該水準的價格似乎都相當昂貴」。

倫敦期銅價格一年內上漲超過一倍，在5月創下每噸10,747.50美元的歷史高點，之後受到中國需求疲軟及收回刺激措施的疑慮打壓，銅價在每噸9,000～10,000美元之間波動。

資料顯示，自去年10月以來，除3月外，中國的銅進口量每個月都在下降，此前在2020年中期，中國經濟從新冠疫情中強勁反彈，進口強勁。

與7月相比，8月工廠活動的增長速度有所放緩，不過作為消耗銅的主要行業，建築業增速為3月以來最快。

海關表示，8月份銅精礦（或部分加工的銅礦）進口量為189萬噸。這是自5月以來的最高水準，年增長19％，比7月的188.7萬噸增長0.2％。

海關表示，8月份未鍛造鋁和鋁製品的出口量為490,286噸，創下自2020年3月以來的最高水準，年增長24％，比7月增長4.5％。

(時報資訊)

#大陸 #銅價 #期銅 #銅礦

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