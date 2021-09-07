不動產代銷產業龍頭海悅（2348）公告2021年8月合併營收為3.78億元，較上月與去年同期分別成長20.11％與4.3％，單月直逼4億元的營收表現已逼近Q1平均水準，顯見疫情影響已見緩和，先前預估的房市遞延買氣正開始發酵。公司預期隨著賞屋來客量回升，新推案簽約數將明顯增加。

海悅表示，國內房市首購與首換的需求依舊強勁，受疫情影響的房市遞延買氣已開始發酵，海悅8月全台建案接待中心的每週來客人數從疫情嚴峻期的300人，回升至逾1500人，直追年初買氣旺盛的每周2000人水準，帶動業績明顯回溫，近期將陸續進行簽約，包括台北市「敦仰」、新北市「聯上澐朗」、「順天淳美術」與台中「豐邑浩瀚湖濱城」等總銷逾千億元建案銷售表現告捷，推升公司8月合併營收較上月大幅成長20.11％，為歷史同期新高表現，累計1~8月合併營收30.19億元，年增率為53.96％。

海悅子公司金毓泰(股)公司之「台北舊市議會」50年地上權開發案，目前亦已進行申請都審審查作業，該開發案未來將攜手福清營造，連同舊市議會旁BD區開發案，規劃符合區域市場產品，打造高端收益型不動產，以期活化資產，成為公司中長期穩健的營運成長動能。

展望未來，海悅在全台代銷布局有成，下半年將進場銷售之建案總銷金額超過1000億元，包含台北市「國雄中正」、「聯洋南京復興」、「聯上天母」；新北市「聯上澐朗」、「新潤心城2」、「A3光點」、「新莊科達花園」、「大同莊園3」、「嘉潤青翠」；桃園「亞昕喜徠登」、「新潤君頤」、「新潤捷韻A10」、「憶聲智匯科技園區」、「昭揚天銳」、「大華首捷」；台中「豐邑浩瀚湖濱城」、「國雄何厝段」、「慶仁林境」、「大陸豐蒔」；與台南市「湖映白」、「桂田磐古2」，隨著單月營收逐步走升，全年營運展望佳。

(時報資訊)

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