【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周二薩爾瓦多成為全世界第一個將比特幣作為法定貨幣的國家，這個真實世界實驗的支持者宣稱此舉將降低匯款回國的手續費成本，但反對者警告可能助長洗錢活動。

這個由薩爾瓦多總統布克勒（Nayib Bukele）率先提出的計畫，旨在讓其國人每年節省4億美元的匯款手續費，其中大部分的匯款來自於美國。

僅是去年，薩爾瓦多收到的海外匯款金額就逼近60億美元，占其國內生產毛額約23%，這是全球最高的比例之一。

民調顯示，薩爾瓦多人對使用比特幣抱持懷疑態度，並對加密貨幣的波動性感到擔憂，反對者宣稱這可能使金融機構的監管和金融風險升高。但也有一些民眾樂見其成。

周一薩爾瓦多購買了該國第一筆加密貨幣，是400枚比特幣，一度帶動比特幣價格上漲1.49%，漲破52,680美元。

加密貨幣是出了名的波動性很大。今年4月比特幣價格漲破64,000美元，但到了5月最低一度跌至30,000美元。

有些分析師擔心，讓比特幣與美元一起成為法定貨幣的決定，可能不利於薩爾瓦多向國際貨幣基金（IMF）爭取逾10億美元融資。在總統布克勒提出的比特幣法案獲國會通過後，國際評等機構穆迪也下修了該國的主權信用評級，而該國以美元計價的債券亦面臨壓力。

根據Coindesk報價，目前比特幣價格上漲近1%，報52363.24美元。

(時報資訊)