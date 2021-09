【時報記者任珮云台北報導】宏正(6277)8月營收4.49億元,創今年單月次高,月增14.3%,年增5.77%;前8月累計營收32.9億元,年增7.84%。

宏正今日也宣布自近300家台灣企業中脫穎而出,勇奪「2021亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia 2021),此為宏正第二度榮獲此項亞洲人力資源重要指標獎項,更在「重視員工」、「鼓勵員工不斷學習成長」、「團結互助」及「長期導入EAPs-員工協助方案」等項目上領先業界做法獲得評委高分肯定。

宏正自動科技董事長陳尚仲說:「感謝主辦單位對於宏正的高度肯定,能夠再次榮獲『亞洲最佳企業雇主獎』對公司來說意義非凡。宏正視員工為家人,人才一直是宏正最大的資產與驕傲,公司會用更好的薪酬福利制度、完善的學習發展制度、以及守護員工身心健康的各項措施為員工打造幸福安心的工作環境,回報全體員工也留住人才。」

「亞洲最佳企業雇主獎」為Business Media International媒體集團(BMI)公司旗下的HR Asia Magazine針對亞洲企業雇主所舉辦的調查,為亞洲業界的人力資源重要指標獎項,每年皆吸引包含Fortune世界500大企業加入評選。主要評選方式是透過TEAM(Total Engagement Assessment Model)系統由員工進行初步評鑑與評審專家複審。

宏正表示,今年再次榮獲該獎項,尤其正值全球疫情衝擊的艱難時刻,公司仍舊致力照顧員工打造優質的職場環境並深獲外部評鑑肯定,為宏正長期以來致力打造幸福企業的最佳實績。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意