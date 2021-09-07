在鑫龍騰開發和華友聯因建案入帳助攻，在今年7月營收，即已超越去年全年之後，永信建設也在8月加入「超越去年俱樂部」，累計前8月營收31.19億元，勝過去年全年的30.85億元，後續另有隆大營建根據入帳進度，列為觀察的可能名單。

永信建設（5508）今年8月營收2.20億元，累計今年前8月營收31.19億元，除了年增幅度達118.72％，更一舉超越去年全年的30.85億元，加入「超越去年俱樂部」。

永信建設發言人陳怡均7日表示，今年8月單月的營收，主要來自翡翠流域、 耘川、天睦、以及地上權建案R5新世紀。

陳怡均指出，今年剩下的9月到12月，營收則以翡翠流域、 耘川、以及R5新世紀等三大案為主。

她說，今年下半年，不會有新案子完工，最近完工個案，要到111年初，為三民區高醫案「謙樂」，規劃住家2房到4房及店鋪，作為明年的營收來源。

鑫龍騰（3188）因為來自台南永華路的成屋「領袖特區」大樓、高雄仁武透天案「鑫藝墅」、以及小港「鑫苑」等3個建案銷售入帳，早在今年5月累計營收便已達9.98億元，超越去年全年的8.12億元，並在7月，累計營收達到12.24億元，距離2019年的14.85億元，只有2.6億元的差距

另一家接著超越去年全年的是華友聯開發（1436），今年上半年營收18.40億元，就已超越去年前年的16.31億元，並在今年7月，累計營收衝達22.14億元，跨越2019年全年的20.14億元。

華友聯董事長陸炤廷指出，今年營收貢獻主要靠台南「EGO」和高雄「秋紅谷」2個住宅大樓的交屋入帳，入帳高峰已接近尾聲。

陸炤廷表示，明年的營收則有「i世界一期」和「H Time」2個高雄大案入帳，總銷金額分別是31多億元和12億元左右。

有機會超越去年的是隆大營建（5519），累計至今年營收約19.74億元，距離去年全年營收34.09億元，還有15億元左右的差距。

不過，隆大總經理洪茂源指出，如果一切順利，「機會很大」，因為，隆大今年9月開始，陸續有愛上城、鳳凰中正、鳳凰天畝一期、以及隆大鳳凰二期等4大案，陸續入帳。

洪茂源表示，總銷24億元、隆大占40％的愛上城，9月已陸續交屋，總銷約10億元的鳳凰中正、總銷約10億元的鳳凰天畝一期、以及總銷約4億元的隆大鳳凰二期，都正準備申請使用執照，「11月和12月是關鍵期」。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意