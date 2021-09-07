【時報記者王逸芯台北報導】Motorola繼年初兩款g系列手機上市後，今(7)日宣布moto g50 5G將於9月9日在台上市，定位以「媲美旗艦級5G手機」搶占中階手機市場，搭載聯發科(2454)天璣700 5G晶片，moto g50 5G支援雙卡雙待，首賣優惠價5490元，於合作電商momo獨家開賣。

據數據指出，2021年6月台灣智慧手機市場受到疫情影響，平價機種更受消費者青睞，銷售前20名機種超過一半為中階手機。加上台灣5G服務開台周年後，電信業者宣示年底挑戰5G用戶600萬戶，Motorola看好接下來台灣中階5G手機市場發展。

Motorola表示，Moto g系列全新g50 5G承襲moto g家族以中階價位的提供優質體驗感受的使命，結合出色的相機系統以及128G內建存儲空間，搭載聯發科天璣700 5G晶片，5000mAh大容量電池更可維持最高2天的續航力。Moto g50 5G配備6.5吋Max Vision HD+螢幕，20:9的螢幕比例提供最佳化視覺感受，此外，90Hz螢幕刷新率可以讓畫面顯示更流暢，降低延遲感。

照相部分，Moto g50 5G擁有多功能4800萬畫素相機系統，採用Quad Pixel技術，使主鏡頭可將4個畫素合併成為一個大畫素，提供4倍的低光源靈敏度，昏暗環境中也可清楚捕捉細節；微距鏡頭比標準鏡頭更能接近拍攝目標2.5倍，再近也能捕捉到清楚細節。

(時報資訊)