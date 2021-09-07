【時報記者王逸芯台北報導】三星下半年摺疊旗艦機Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Z Flip3 5G於今(7)日起開放預購消費者優先取機，以三星目前發布至今的資訊來看，台灣消費者對摺疊機接受度不差，加上三星本次的加碼行銷，看好年底前將順利達陣20至30%高階市場滲透率的目標。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，Galaxy Z Fold3與Flip3 5G為三星第三代摺疊手機，不僅功能與耐用度皆大幅提升、亦透過定價策略讓消費者貼心有感。此外，針對此次預購更積極擴展超商通路服務、同時強化與三大電商的合作，透過極具吸引力的方案激發消費者購機慾望，造就亮眼的預購表現。台灣三星對Galaxy Z系列的銷售深具信心，並預見摺疊手機將逐漸步入主流市場，期待年底前順利達陣20至30%高階市場滲透率的目標。

三星表示，開放預購後，三星智慧體驗館2小時內即傳出Galaxy Z Fold3預購額滿的捷報，其他電信通路也於3小時內陸續宣布預購一空。此外，隨著旗艦手機上市所推出的創新服務「星機免費試用計畫」，提供消費者於購機前搶先體驗高效摺疊日常及完整Galaxy生態圈的獨家魅力，預購期間兩梯次更於開放報名後火速額滿。

根據消費者詢問度，Galaxy Z Fold3與Galaxy Z Flip3銷售佔比約為3：7，除成功打動喜愛輕巧便攜功能的愛好者外，亦同時吸引鍾愛大螢幕的消費者。規格容量方面，有著小巧掌心尺寸的Galaxy Z Flip3以8GB+256GB規格最為搶手；而主打極致高規且可支援S Pen的Galaxy Z Fold3，亦以頂規12GB+512GB版本最受消費者青睞。在顏色選擇上，Galaxy Z Flip3以「絨絲白」受歡迎程度最為熱烈，預購量佔近三成，而「日落紫」、「石墨綠」以及「幻影黑」則各有愛好，分別各佔逾二成支持。Galaxy Z Fold3則以「冷杉綠」及「幻影黑」最受歡迎，以12GB+512GB規格為例，選擇此兩色的消費者均佔超過四成。

(時報資訊)